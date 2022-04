L1 (J34) : Tout savoir sur Metz - Brest

Metz semble condamné dans la course au maintien. Les Grenats restent sur une terrible défaite à la dernière seconde contre Lorient dans un match pourtant dominé, et compte 7 points de retard sur la place de barragiste. Brest, de son côté, a fait tomber l'OL mercredi soir et va pouvoir terminer sa saison sans aucune pression.

Les stats à connaître (avec Opta)

Metz a remporté ses 2 derniers matches face à Brest en Ligue 1, inscrivant 6 buts pour 3 encaissés (4-2 en janvier 2021 et 2-1 en septembre 2021). Les Messins n’avaient remporté aucune des 8 précédentes confrontations dans l’élite (3 nuls, 5 défaites). ●



Brest n’a perdu qu’un de ses 4 derniers matches de Ligue 1 (2 victoires, 1 nul), après s’être incliné lors de 3 de ses 4 précédents (1 succès). Le SB29 a ainsi empoché 7 points en avril, seules 5 équipes font mieux.



Metz n’a obtenu que 10 points à domicile en Ligue 1 2021/22, plus faible total. Les Lorrains n’ont gagné qu’une seule de leurs 16 réceptions cette saison (7 nuls, 8 défaites), c’était contre Lorient en décembre (4-1).



Brest a remporté 5 de ses 11 derniers déplacements en Ligue 1 (2 nuls, 4 défaites), soit autant que lors de ses 39 précédents depuis sa remontée dans l’élite en 2019/20 (11 nuls, 23 revers).



Metz n’a remporté que 13% de ses matches de Ligue 1 où il a plus tiré que son adversaire cette saison (1/8 – 1 nul, 6 défaites), le plus mauvais ratio de l’élite dans cette catégorie. Les Messins ont par ailleurs perdu leur dernière rencontre de L1 en tirant plus que Lorient (16 tirs pour les Merlus, 20 pour le FCM).