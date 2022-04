L1 (J34) : Tout savoir sur Lille - Strasbourg

Lille plonge complètement sur cette fin de saison, avec deux défaites de rang qui portent son bilan à quatre matches de suite sans victoire. Les Dogues ont lâché la course à l'Europe, tout l'inverse de Strasbourg, qui peut rêver à une incroyable place sur le podium en fin de saison, ou au moins à une place européenne, grâce à sa très belle série d'invincibilité.

Les stats à connaître (avec Opta)

Lille n’a perdu aucun de ses 8 derniers matches face à Strasbourg en Ligue 1 (5 victoires, 3 nuls), son dernier revers face à cet adversaire dans l’élite remontant au 13 août 2017 (0-3).



Strasbourg n’a perdu aucun de ses 11 derniers matches de Ligue 1 (5 victoires, 6 nuls), plus longue série en cours et sa plus longue série d’invincibilité sur une même saison dans l’élite depuis février-avril 1982 (13).



Strasbourg n’a perdu qu’un seul de ses 11 derniers déplacements en Ligue 1 (4 succès, 6 nuls), c’était à Bordeaux en janvier (3-4). Les Alsaciens restent par ailleurs sur 4 résultats nuls de suite hors de leurs bases, leur plus longue série dans l’élite depuis mars-mai 1989 (4 également).



87% des buts inscrits par Lille en Ligue 1 cette saison (hors CSC) ont été marqués par des joueurs étrangers (33/38), plus haut ratio dans l’élite en 2021/22.



Strasbourg est l’équipe qui a tenté le plus de centres en Ligue 1 cette saison (710) et la 2e qui a marqué le plus sur cette phase de jeu (15), derrière Rennes (17).