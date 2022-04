L1 (J34) : Monaco enfonce un peu plus Saint-Etienne

Les attaquants monégasques efficaces, Khazri entretient l’espoir

L'ASSE se saborde seule...

Monaco en Ligue des Champions, c’est une forte possibilité. Impressionnant depuis le début du printemps, le club princier s’est offert un sixième succès consécutif sur la pelouse de Saint-Etienne (1-4), ce samedi, à l’occasion de la 34eme journée de Ligue 1. Une victoire dans une rencontre interrompue en seconde période mais qui a pu reprendre après plus d’une demi-heure qui permet à la formation asémiste de prendre seule la 3eme place du classement avec provisoirement trois points d’avance sur Rennes et Strasbourg, qui comptent un match en moins. Une défaite malheureuse pour les Verts, qui restent coincés en 18eme position, synonyme de barrages.Très brouillons durant le premier quart d’heure avec plusieurs ballons perdus, et ce malgré deux énormes occasions pour Kevin Volland et Gelson Martins (4eme), les Monégasques ne doutaient pas très longtemps. Sur deux attaques similaires, les visiteurs faisaient parler la poudre. D’abord par Wissam Ben Yedder, sans pitié sur son plat du pied au premier poteau sur un service de Caio Henrique (0-1, 23eme), puis par Kevin Volland, à la réception d’une passe millimétrée de Gelson Martins (0-2, 26eme). Deux coups de massue pour les Verts, qui s’étaient pourtant montrés dangereux quelques instants plus tôt par Denis Bouanga (19eme). Alors que Wissam Ben Yedder aurait pu tuer le match sur une frappe à bout portant dans la surface (32eme), l’ASSE entretenait l’espoir d’un retour. Sur une nouvelle incursion à gauche, Mahdi Camara se faisait faucher par Aurélien Tchouaméni et obtenait un penalty que Wahbi Khazri transformait en prenant Alexander Nübel à contre-pied (1-2, 42eme).L’ASSE pouvait-elle refaire le coup de Bordeaux en revenant à 2-2 ? Le début de seconde période allait dans ce sens face à des Monégasques crispés et peu entreprenants. Mais les hommes du Rocher étaient bien trop en confiance pour se faire avoir. Tout juste entré en jeu, Ismail Jakobs centrait fort devant le but pour Kevin Volland, qui avait l’intelligence de laisser Timothée Kolodziejczak intervenir. Un tacle malheureux du défenseur forézien qui envoyait le ballon sous la barre de son gardien (1-3, 62eme). Après une interruption de plus de 30 minutes suite à l’utilisation de feux d’artifice par les fans locaux, les Verts ne retrouvaient plus le rythme. Et coulaient un peu plus. Myron Boadu, qui touchait le poteau sur une frappe dans un angle fermé (70eme), scellait définitivement la rencontre en profitant d’un nouveau caviar d’Ismail Jakobs (1-4, 78eme). Une soirée douloureuse pour l’ASSE, qui luttera jusqu’au bout pour le maintien. De son côté, le club de la Principauté, provisoire 3eme, met un sacré coup de pression aux concurrents pour la Ligue des Champions.