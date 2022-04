L1 (J34) : Marseille s'en sort à Reims et conserve son avance

Mandanda fait le métier, Gerson force le verrou

Derrière un champion déjà sacré, l'Olympique de Marseille a bien le costume de l'heureux élu pour récupérer la place de dauphin. C'est une équipe toujours aussi sûre de ses forces, qui a aussi appris à apprivoiser ses défauts. Dans son passé récent, l'OM s'était souvent rentré bredouilles de ses déplacements en terres champenoises.Et elle le doit autant à sa ténacité qu'à son talent.En d'autres termes, réduire le nombre d'événements pour espérer voir la pièce tomber du bon côté. Cette approche vieille comme le foot a très bien résumé une grande partie de ce match, où le bon quadrillage des Rémois a réduit l'expression collective de l'OM. Le premier acte, notamment, a été particulièrement verrouillé. En dehors d'une frappe vicieuse de Milik d'entrée de jeu pour tester Rajkovic (8eme), les Marseillais n'ont pas eu grand-chose à se mettre sous la dent.La seconde partie du plan rémois consistait à optimiser les quelques coups offensifs, avec des projections intelligentes et des frappes lointaines.Le portier champion du monde s'est interposé sur deux opportunités chaudes, à Matusiwa assez tôt (18eme), puis face à Munetsi dans le dernier quart d'heure (78eme). Il le fallait pour que l'OM trouve la bonne inspiration afin de piquer au bon moment. La bande à Sampaoli a mis le temps, mais elle a fini par obtenir ce qu'elle cherchait. Dans une fin de match beaucoup plus maîtrisée, les Marseillais ont enfin passé la seconde, sous l'impulsion d'un Gerson toujours aussi incisif dans son aptitude à porter le danger comme un milieu box-to-box.Le Brésilien s'est presque occupé de tout pour faire craquer les Rémois en deux temps, trois mouvements. C'est lui qui a été tout proche de libérer l'OM d'une déviation bien sentie (80eme). C'est lui, encore, qui a testé Rajkovic d'un missile dans la foulée (82eme).Un avantage que les hommes de Sampaoli se sont attelés à conserver sans trembler. À quatre gares de la destination finale, on imagine mal ce TGV dérailler. Derrière le PSG, seul dans son monde, l'OM est bien la locomotive de la Ligue 1.