L1 (J34) : Lyon s’en sort face à Montpellier

Lyon séduisant offensivement

A sept points de la cinquième place avant le début de cette 34eme journée, Lyon est pratiquement contraint d’effectuer un sans-faute pour espérer accrocher une place européenne en fin de saison. Les hommes de Peter Bosz se sont donné une chance de croire en cet objectif en signant un succès probant (5-2) face à Montpellier. Dans un match ouvert avec de nombreux espaces à exploiter pour les deux formations, les Lyonnais ont frappé les premiers en ouvrant le score par Dembélé qui a bien suivi une reprise contrée de Paqueta (26eme). Malgré de nombreuses situations dangereuses dans le jeu, c’est paradoxalement sur un coup de pied arrêté que Lyon est parvenu à doubler la mise. Sur un coup franc légèrement excentré, Thiago Mendes a vu son tir enroulé heurter la barre avant de rebondir sur le dos d’Omlin puis de terminer au fond des filets (43eme). Au moment où on s’y attendait le moins, Montpellier a réussi à revenir dans le coup avant la pause. D’abord grâce à Wahi, lancé idéalement par Savanier dans la profondeur (45eme +1). Puis sur un penalty transformé par Savanier à la suite d’une main de Thiago Mendes dans sa surface (45eme +4), alors que Peter Bosz avait déjà regagné les vestiaires.Malgré cette fin de première période mal négociée, les Lyonnais ont su se remobiliser dès l’entame de deuxième mi-temps, bien aidés par une équipe de Montpellier ouverte aux quatre vents. Après de nombreuses alertes, et notamment un poteau trouvé par Toko Ekambi (60eme), Lyon a repris l’avantage grâce à Aouar d’un tir du gauche après un bon service de Thiago Mendes dans la profondeur (63eme). Peu de temps après, c’est Toko Ekambi qui a offert le break à son équipe en concluant un mouvement rapide avec Dembélé et Paqueta (68eme). Sur un dernier contre, Lyon a ponctué son festival offensif d'un cinquième but grâce à Aouar d’une belle frappe du gauche à l’entrée de la surface après un bon travail de Toko Ekambi (90eme +2). Ce festival offensif devrait donner de la confiance aux Lyonnais dans cette dernière ligne droite, au moment où se profile un déplacement à Marseille lors de la prochaine journée.