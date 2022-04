L1 (J34) : Le PSG tenu en échec par Lens mais sacré champion

📊 Les stats de ce #PSGRCL 🧐 pic.twitter.com/KrF3qbDv6d

Drôle d'ambiance

Trois jours après avoir manqué une première occasion malgré un succès à Angers (0-3), le Paris Saint-Germain a profité de la réception du RC Lens ce samedi, dans son antre du Parc des Princes, pour valider le dixième titre de champion de France de son histoire (1-1, 34eme journée). Dans une ambiance pour le moins étrange, avec un nul concédé dans les dernières minutes et une partie des supporters refusant toujours d'encourager leur équipe pour manifester leur mécontentement vis-à-vis de certains choix de la direction, Paris entre tout de même dans l'histoire de la Ligue 1.C'est finalement sur une rencontre un peu à l'image de sa saison que le PSG a gagné le droit de soulever le trophée du champion. Car l'équipe, pourtant pratiquement au grand complet avec sa pléiade de stars alignées dès le coup d'envoi, n'a jamais réussi à se montrer tranchante. Dominatrice dans la possession de balle, l'équipe parisienne a beaucoup tiré, mais a encore fait preuve d'un manque de précision. Dix-huit tirs cadrés pour seulement un peu plus d'un tiers cadrés (7 sur 18). Kylian Mbappé a forcément été en vue, mais il n'a pas été suffisamment précis, comme sur ce boulet de canon en pleine surface, envoyé à gauche de la cible sur une balle de match (90eme +2). Et c'est finalement Lionel Messi qui a ouvert le score sur un bijou du gauche (1-0, 68eme). Paris avait en réalité profité dix minutes plus tôt de l'expulsion de Kevin Danso après un deuxième jaune (57eme) pour asseoir un peu plus sa domination. Le problème pour les locaux, c'est qu'ils n'auront pas tenu jusqu'au bout leur avantage.Bien qu'à onze contre dix, les partenaires de Keylor Navas ont flanché dans les ultimes minutes du match. Suite à un ballon perdu au milieu de terrain par Neymar, le contre lensois s'est mis en place et Corentin Jean a trouvé la faille sur un centre de Deiver Machado (1-1, 88eme). Sifflets dans les travées d'un Parc mi-figue mi-raisin face à ce scénario, tandis que des pétards lancés à l'extérieur par des supporters préférant fêter le titre hors de l'enceinte parisienne, résonnaient. Drôle d'ambiance donc, mais le dixième titre de champion de France de l'histoire du Paris Saint-Germain ne doit pas être dévalorisé. Car avec ce nouveau trophée, et même si les époques sont bien différentes, le PSG n'est que le deuxième club à atteindre un tel seuil. Il rejoint ainsi l'AS Saint-Etienne (10 titres), et laisse derrière lui l'Olympique de Marseille (9).