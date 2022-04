L1 (J34) : Bordeaux coule encore à Nantes

Quatre jours après le match nul face à Saint-Etienne (2-2), Bordeaux se déplaçait à Nantes, ce dimanche, à l’occasion de la 34e journée de Ligue 1. 19es au classement, les Girondins avaient l’occasion de se relancer dans ce derby au lendemain de la défaite de Saint-Etienne face à Monaco. De son côté, les Nantais terminent le championnat presque en roue libre, eux qui attendent désormais la finale de la Coupe de France face à Nice. Dans un début de match au petit trot, ce sont les Bordelais qui ont allumé la première mèche dès la 6e avec un but de Hwang (0-1). Juste après le quart d’heure de jeu, Dilrosun, d’une superbe frappe du gauche, trompe Lafont (0-2, 18e). Comme face aux Verts mercredi, Bordeaux mène au score de 2 buts.

Et Bordeaux s’écroula

Avec une belle avance à la mi-temps, les Bordelais semblaient se diriger vers une victoire importantissime dans la lutte pour le maintien. Mais cette équipe bordelaise est à la peine cette saison et confirme son statut de pire défense européenne. Coulibaly (1-2, 46e) puis Mangas contre-son-camp (2-2, 51e) ont remis les Nantais dans le droit chemin dans cette partie. Pour les hommes de David Guion tout était donc à refaire. A vingt minutes du terme, Kwateng redonne l’avantage aux siens (2-3, 66e).

Briand rate le 4-4 sur penalty

Mais cette saison, Bordeaux n’y arrive pas. Coulibaly, cinq minutes après remet les deux équipes à égalité d’une tête au second poteau (3-3, 71e). Un troisième but qui fait mal aux têtes bordelaises puisque quelques minutes plus tard, Simon donne l’avantage à son équipe (4-3, 75e). A la 87e minute, Bordeaux croit tenir l’égalisation mais Briand a vu son penalty repoussé par Lafont. Dans la foulée, c’est Bukari, tout juste entré en jeu, qui a donné la victoire à son équipe (88e, 5-3).

Pour Bordeaux, cette défaite dans le derby fait mal. Toujours 19e, les Girondins possèdent 4 points de retard sur Saint-Etienne (18e) à 4 journées de la fin du championnat. Nantes est 9e avec 50 points au compteur.