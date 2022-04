L1 (J34) : Battu par Brest, Metz se rapproche de la Ligue 2

Les choses se compliquent encore un peu plus pour la lanterne rouge. Ce dimanche, au stade Saint-Symphorien, le FC Metz a en effet connu la 18eme défaite de saison face à Brest (0-1), lors de la 34eme journée de Ligue 1. Dès les premières minutes, Youcef Belaili se montrait dangereux sur une frappe enroulée (18eme), qui a terminé de peu hors du cadre de son compatriote Alexandre Oukidja. Peu après, l'Algérien arrivait cet hiver dans le Finistère a finalement ouvert le score. Sur un centre d'Irvin Cardona dans la surface, consécutif à une déviation de la tête de Steve Mounié, le numéro 24 du SB29 inscrivait au second poteau son premier but cette saison dans l'élite du football français (27eme). Décidément intenable en Moselle, Belaili délivrait un superbe centre en fin de première période pour Mounié, mais Oukidja remportait son duel (44eme). Encore en vie à la pause, Metz a alors obtenu sa meilleure occasion juste après le retour des vestiaires.

Fin de match terrible pour Metz

Suite à un bon travail de Didier Lamkel Zé côté gauche et un centre de ce dernier, la tête de Vincent Pajot, entré à la pause, terminait sur la barre transversale de Marco Bizot (49eme). Par la suite, alors que les joueurs de Frédéric Antonetti n'ont pas réussi à revenir dans cette rencontre, celle-ci a tourné au cauchemar. Sur un ballon de Martin Satriano dans le dos de la défense pour Cardona, Jemerson se mettait à la faute et prenait un carton rouge en tant que dernier défenseur (78eme), alors que son adversaire allait se présenter face à Oukidja. Dans la continuité de cette expulsion, ce dernier prenait également un carton rouge pour avoir poussé Lucien Agoumé, lors des contestations qui ont suivi (79eme). A neuf, si les locaux ont cru égaliser par l'intermédiaire de Kiki Kouyaté, de la tête sur un coup franc, le but était logiquement refusé pour un hors-jeu. Cela fait désormais 13 matchs de suite sans victoire pour Metz (20eme, 24 points), qui se rapproche encore un peu plus de la relégation en Ligue 2.