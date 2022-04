L1 (J33) : Tout savoir sur Troyes - Clermont

Troyes marque de nouveau le pas après une belle série et vient de concéder une défaite et un nul sur les deux dernières journées. Clermont, de son côté, a mis fin à sa série de défaites en décrochant un match nul contre Metz qui aurait pu être une victoire avec plus d'efficacité. Il y a urgence pour les hommes de Pascal Gastien, désormais barragistes.

Les stats à connaître (avec Opta)

Ce sera la 2e confrontation entre Troyes et Clermont en Ligue 1 après le succès auvergnat lors du match aller le 15 août (2-0), pour ce qui était la toute première rencontre à domicile du CF63 dans l’élite.Troyes a remporté 11 de ses 19 réceptions d’un club promu en Ligue 1 au 21e siècle (4 nuls, 4 défaites).Clermont n’a gagné aucun de ses 7 derniers matches de Ligue 1 (2 nuls, 5 revers), après s’être imposé lors de 3 de ses 4 précédents (1 défaite). Seul Metz (11) est sur une plus longue disette actuellement dans l’élite.Clermont n’a converti que 8.7% de ses tirs en Ligue 1 cette saison (32 buts sur 366 tirs), plus mauvais pourcentage. Les Auvergnats n’ont notamment marqué qu’une seule fois à Metz dimanche malgré 26 tentatives, leur record sur un match de l’élite.Troyes a trouvé la faille lors de chacun de ses 9 derniers matches de Ligue 1 (10 buts au total), plus longue série en cours et sa plus longue du genre dans l’élite sur une même saison.