L1 (J33) : Tout savoir sur Strasbourg - Rennes

Strasbourg ne gagne plus, avec deux matches nuls de rang, mais a le mérite de prolonger sa très belle série d'invincibilité. Le Racing n'est qu'à trois points du podium et peut rêver à une superbe fin de saison. Une troisième place justement occupée par... Rennes, son adversaire du soir dans un choc pour l'Europe. Alors que Monaco et Nice s'affronteront dans le même temps, le vainqueur, s'il y en a un, ferait une excellente opération.

Les stats à connaître (avec Opta)

Il n’y a que contre Lyon (17) et Paris (13) que Strasbourg s’est incliné plus souvent que contre Rennes (11) en Ligue 1 au 21e siècle (5 victoires et 2 nuls par ailleurs).Strasbourg n’a perdu aucun de ses 10 derniers matches de Ligue 1 (4 victoires, 6 nuls), plus longue série en cours et sa plus longue série d’invincibilité sur une même saison dans l’élite depuis juillet-septembre 1993 (10 également). Toutefois, les Alsaciens restent sur 6 nuls lors des 8 plus récents.Rennes n’a gagné qu’un seul de ses 3 derniers matches de Ligue 1 (1 nul, 1 revers), après s’être imposé lors de ses 5 précédents.Rennes a remporté 3 de ses 4 derniers déplacements en Ligue 1 (1 nul), soit autant que lors de ses 12 premiers cette saison (3 nuls, 6 revers).Gaëtan Laborde est impliqué sur 7 buts contre Strasbourg en Ligue 1 (5 buts, 2 assists), aucune équipe ne lui réussit davantage. Il reste toutefois sur 5 matches sans marquer avec Rennes dans l’élite, après avoir scoré à 5 reprises lors de ses 7 précédents.