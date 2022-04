L1 (J33) : Tout savoir sur Reims - Lille

Reims ne trouve plus le chemin de la victoire depuis quatre rencontres et s'enfonce dans la seconde partie de tableau. De son côté, Lille s'est incliné dans le derby du Nord et voit le train pour l'Europe s'éloigner petit à petit. Un duel entre deux équipes qui pourraient ne pas avoir grand chose à jouer sur cette fin de saison.

Les stats à connaître (avec Opta)



Reims reste sur 3 défaites contre Lille en Ligue 1, la plus longue série de son histoire face à ce club dans l’élite. Le dernier succès champenois date du 1er septembre 2019 (2-0 à domicile).



Reims est l’équipe qui a obtenu le plus de matches nuls en Ligue 1 cette saison (13). Les Champenois ont toujours affiché le plus haut total de scores de parité dans l’élite depuis leur remontée en 2018/19 (16 en 2018/19, 11 en 2019/20 et 15 en 2020/21).



Lille n’affiche que 48 points après 32 matches de Ligue 1 2021/22, seul Nantes en 2001/02 (40) a fait moins parmi les champions en titre à ce stade au 21e siècle.



Seul Metz (2) a remporté moins de matches à domicile que Reims (6 – 13 nuls, 8 revers) en Ligue 1 depuis début 2021 parmi les équipes présentes sur toute la période.



Seuls Marseille (16) et Strasbourg (13) ont inscrit plus de points hors de leurs bases que Lille (11) en Ligue 1 en 2022.