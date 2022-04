L1 (J33) : Tout savoir sur Monaco - Nice

Monaco est l'équipe en forme du haut de tableau, avec quatre victoires de rang, et a une chance de se rapprocher encore plus d'une qualification européenne. En cas de victoire contre Nice, qui s'est aussi imposé ce week-end, le club du Rocher passerait devant son adversaire du jour au classement. Et le podium se rapprocherait...

Les stats à connaître (avec Opta)

Le bilan des confrontations entre Monaco et Nice sur les 5 dernières saisons de Ligue 1 est parfaitement équilibré : 3 victoires de chaque côté pour 3 résultats nuls.



Monaco a remporté ses 4 derniers matches de Ligue 1 et compte désormais 53 points après 32 rencontres en 2021/22. Depuis le retour de la L1 à 20 clubs en 2002/03, une seule des 7 équipes affichant ce total à ce stade de la saison a terminé sur le podium : Lille en 2005/06 (3e ).



Nice est l’équipe qui a obtenu le plus de penalties en Ligue 1 cette saison (9 – 7 marqués) tandis que seuls Troyes et Bordeaux (9 chacun) en ont concédé plus que Monaco (8 – 7 encaissés).



Monaco est l’équipe qui a touché le plus de ballons dans la surface adverse en Ligue 1 en 2022 (386).



Andy Delort est impliqué sur 10 buts face à Monaco en Ligue 1 (6 buts, 4 assists), son meilleur total contre un adversaire de l’élite devant… Nice (8). L’attaquant reste sur 4 buts lors de ses 6 derniers matches en L1, soit autant que lors de ses 16 précédents.