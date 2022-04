L1 (J33) : Tout savoir sur Marseille - Nantes

Après une très belle série de victoires, l'Olympique de Marseille s'est inclinée au Parc des Princes dimanche soir (2-1) au terme d'une rencontre très pauvre des deux côtés. L'OM est toujours dauphin du PSG mais certains prétendants se rapprochent derrière. De son côté, Nantes reste sur deux nuls et trois matches sans défaite et a encore un petit espoir de finir européen. Une défaite au Vélodrome, et serait probablement terminé.

Les stats à connaître (avec Opta)



Marseille n’a gagné que 6 de ses 17 matches contre Nantes en Ligue 1 depuis la remontée des Canaris dans l’élite en 2013/14 (5 nuls, 6 défaites). Vainqueurs à l’aller (1-0), les Olympiens n’ont plus enchaîné 2 succès contre le FCN en L1 depuis 2005/06 (2).



Marseille compte 59 points après 32 matches de Ligue 1 2021/22, 3e plus faible total pour le 2e du classement à ce stade sur les 15 dernières saisons après l’OM lui-même en 2012/13 (58 – 2 e en fin d’exercice) et Monaco en 2015/16 (55 – 3 e ).



Nantes n’a gagné que 2 de ses 7 derniers matches de Ligue 1 (3 nuls, 2 défaites), contre Montpellier le 6 mars (2-0) et à Clermont le 3 avril (3-2).



Marseille affiche 64.7% de possession à domicile en Ligue 1 cette saison, plus que toute autre équipe (Paris 2e à 61%). Néanmoins, les Phocéens n’ont gagné aucune des 7 réceptions où ils ont affiché une possession égale ou supérieure à cette moyenne au Vélodrome en 2021/22 (4 nuls, 3 défaites).



Nantes a inscrit ses 3 derniers buts en Ligue 1 à la suite d’un centre, tandis que Marseille a encaissé 38% de ses buts de la sorte dans l’élite en 2022 (6/16).