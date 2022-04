L1 (J33) : Tout savoir sur Lorient - Metz

Lorient a rechuté après une victoire qui lui avait fait grand bien face à Saint-Etienne la semaine précédente. De son côté, Metz reste sur un match nul contre Clermont et doit impérativement s'imposer mercredi s'il veut encore croire au maintien, face à un adversaire direct. Un match qui peut tout relancer dans le bas du tableau alors que Saint-Etienne et Bordeaux s'affrontent dans le même temps.

Les stats à connaître (avec Opta)

Metz est la seule équipe contre laquelle Lorient a remporté plus de 50% de ses rencontres dans son histoire en Ligue 1 (54% - 7/13, 3 nuls et 3 défaites par ailleurs).



Lorient est l’équipe qui a empoché le moins de points en Ligue 1 cette saison face à des équipes actuellement classées dans la 2nde partie de tableau (14 – 3 victoires, 5 nuls, 6 défaites).



Metz n’a gagné aucun de ses 11 derniers matches de Ligue 1 (5 nuls, 6 défaites), plus longue disette en cours et sa plus longue depuis septembre-décembre 2017 (11 également).



Metz reste sur 3 défaites en déplacement en Ligue 1, plus longue série en cours et sa plus longue hors de ses bases depuis sa remontée dans l’élite en 2019/20.



Seul Marseille (9) a encaissé plus de buts que Lorient (8) dans le premier quart d’heure en Ligue 1 cette saison, tandis que Metz a inscrit 21% de ses réalisations sur ce laps de temps (6/29), meilleur pourcentage.