L1 (J33) : Tout savoir sur Lens - Montpellier

Lens va beaucoup mieux en Ligue 1, et vient de remporter trois de ses quatre derniers matches de championnat, dont deux succès sur les deux dernières rencontres. Pour Montpellier, c'est plus compliqué, avec trois sorties de suite sans victoire. Les Sang et Or sont encore en course pour une place européenne, alors que les Héraultais ont laissé filer le train.

Les stats à connaître (avec Opta)



Lens n’a gagné que 3 de ses 10 derniers matches de Ligue 1 contre Montpellier (1 nul, 6 défaites), après s’être imposé lors de ses 5 premiers au 21e siècle.



Montpellier n’a gagné que 2 de ses 10 derniers matches de Ligue 1 (2 nuls, 6 défaites), à Lorient le 20 février (1-0) et à Bordeaux le 20 mars (2-0).



Lens affiche 29 points à domicile en Ligue 1 cette saison (8 succès, 5 nuls, 3 défaites), c’est d’ores et déjà plus que sur l’ensemble de l’exercice 2020/21 (28 – 7 victoires, 7 nuls, 5 défaites).



Aucune équipe ne s’est inclinée plus souvent en déplacement cette saison chez une équipe de la 1re partie de tableau actuelle de Ligue 1 que Montpellier, qui a perdu 7 de ses 8 matches de la sorte, la seule exception étant un succès à Nice en novembre 1-0.



Seul Rennes (7) a marqué plus souvent sur récupération haute que Lens en Ligue 1 cette saison (6). D’ailleurs, depuis leur retour dans l’élite en 2020/21, les Sang et Or en ont inscrit 13 de la sorte, 2e meilleur total derrière Monaco (16).