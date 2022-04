L1 (J33) : Tout savoir sur Bordeaux - Saint-Etienne

Bordeaux a complètement coulé à Lyon dimanche (6-1), en affichant un niveau de jeu absolument catastrophique, alors que Saint-Etienne s'était imposé contre Brest la veille (2-1). Les Verts, 17es, ont quatre points d'avance sur les Girondins, 19es, et ce match sera donc l'un des chocs cruciaux de cette fin de saison pour le maintien.

Les stats à connaître (avec Opta)

Bordeaux et St Étienne vont s’affronter pour la 120e fois de leur histoire en Ligue 1, un record dans l’histoire du championnat de France. Les Girondins mènent d’une très courte tête 44 victoires à 43 face aux Verts (32 nuls).



Bordeaux ne compte que 26 points après 32 rencontres de Ligue 1 2021/22, il n’y a qu’en 1959/60 – alors promu – qu’il a fait pire à ce stade dans l’élite (21 – en comptant 3 points pour un succès – 20e et dernier en fin d’exercice).



Seul Lorient (11) a empoché moins de points à l’extérieur que St Étienne en Ligue 1 2021/22 (12 – 3 succès, 3 nuls, 9 défaites).



Bordeaux a encaissé 77 buts après 32 matches de Ligue 1 2021/22, plus haut total à ce stade de la compétition depuis le Red Star en 1965/66 (82).



St Etienne a marqué 46% de ses buts à la suite d’un coup de pied arrêté cette saison en Ligue 1 (16/35), plus fort pourcentage dans l’élite.



Gaëtan Poussin n’affiche que 52% de tirs arrêtés en Ligue 1 en 2022, plus mauvais pourcentage pour un gardien ayant joué minimum 5 matches sur la période. Toutefois, son partenaire à Bordeaux Benoît Costil fait encore mois bien cette année (47% en 3 rencontres disputées).