L1 (J33) : Reims s'offre Lille et assure presque son maintien

Le Stade de Reims n’avait plus sablé le champagne depuis cinq rencontres, les Dogues plus mordu depuis un mois. Treizièmes, les locaux pouvaient assurer leur maintien en l’emportant. Neuvièmes, les visiteurs devaient gagner pour encore à l’Europe. C’est le champion de France en titre qui a mis le pied sur le ballon, proposant un jeu léché avec de nombreux dédoublements, notamment sur l’aile droite, où Edon Zhegrova et Zeki Celik se sont trouvés les yeux fermés. La première occasion est d’ailleurs venue d’une inspiration de l’ailier kosovar, qui a profité de l’appel du latéral turc dans son dos pour repiquer vers l'axe et enrouler fort du gauche. Le ballon a léché la lucarne opposée. Dominés, les Rémois ont cherché à piquer en contre par la vitesse d’Ilan Kebbal et d’Arbër Zeneli. Poussé par Celik peu après la demi-heure de jeu, l’autre Kosovar aligné au coup d’envoi a souhaité botter lui-même le coup-franc obtenu entre la surface de réparation et la ligne de touche.

L’inspiration géniale de Munetsi

En l’enroulant tendu, Zeneli a trouvé la tête de Benjamin André, qui a obligé son gardien à parer au plus pressé. Surpris sur la droite, Léo Jardim n’a pu bloquer le ballon que Marshall Munetsi lui a pris des gants pour ouvrir le score ! L’inspiration lumineuse du porteur d’eau zimbabwéen permettait alors à l’équipe marnaise de mener contre le cours du jeu et de laisser venir en restant bas, sa tactique favorite. Une stratégie qui a porté ses fruits, puisque malgré 61% de possession en première période et pléthore de centres, le LOSC s’est échoué sur la défense centrale adverse. Ce n’est que sur un coup-franc de 25 mètres à la 39eme minute que Renato Sanches a pu à nouveau porter le danger. Hélas pour le milieu portugais, sa tentative appliquée n’était pas assez appuyée pour inquiéter Pedrag Rajkovic. Ressortis du vestiaire avec le plein de confiance, les Marnais osaient se projeter ensemble, face à des Nordistes accusant le coup. A la 55eme, Zeneli a feinté José Fonte d’un passement de jambes, enchaînant d’une frappe aussi soudaine que violente en angle fermé. Le ballon a ricoché sur l’équerre de Jardim, spectateur sur l’action. Les Lillois avaient la tête dans le seau, les trois de devant rechignant même à faire les efforts à la perte de la balle. Renato Sanches rééquilibra la balance tout seul à la 57eme.

Deux frappes majestueuses en deuxième période

De 25 mètres, sans élan, l’international portugais a armé un tir sublime, entre le coup de pied et l'extérieur. Rajkovic n’a même pas cherché à contester l’égalisation, entrée dans la lucarne droite ! Dans un très grand jour, l’ancien pensionnaire du Bayern Munich positionné à la création a alors enchaîné remontées de balle et tentatives bien équilibrées. Vingt minutes plus tard, du même endroit et de la même distance, Sanches a vu sa tentative déviée par Azor Matusiwa et prendre le chemin du soupirail droit… mais Rajkovic avait retenu la leçon. Après une poussée des Nordistes, galvanisés par l’égalisation et supérieurs collectivement, les Marnais, enhardis par leur public, ont voulu chercher plus qu’un point dans le temps additionnel. A la 90+2, Yunis Abdelhamid, défenseur central et capitaine modèle, est monté apporter du soutien. Se proposant à l’entrée de l’arc de cercle, il a d’abord effacé Gabriel Gudmundsson, puis a enroulé une frappe flottante du droit qui a lobé Jardim pour replonger dans la lucarne droite. Ravis, les supporters rémois pouvaient lever le poing, savourer la victoire et une nouvelle saison de Ligue 1 l’an prochain. Pour les Lillois en revanche, l’Europe n’est plus qu’un doux rêve…