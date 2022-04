L1 (J33) : Le PSG titré dès mercredi contre Angers ?

Le Paris Saint-Germain touche au but. Victorieux dimanche soir d'un piètre Classique face à l'Olympique de Marseille (2-1), le club parisien a fait un nouveau gros pas vers le sacre cette saison en Ligue 1. Avec désormais 15 points d'avance sur leur dauphin phocéen, les coéquipiers de Kylian Mbappé pourraient mathématiquement décrocher le dixième titre de l'histoire du PSG dès ce mercredi soir, aux alentours de 23h. En effet, si le club de la capitale réalise un meilleur résultat à Angers que les joueurs de Jorge Sampaoli face à Nantes lors de la 33eme journée de L1, les Parisiens pourront officiellement fêter ce nouveau trophée. Pour cela, il existe donc deux scénarii possibles à savoir, soit une victoire sur la pelouse de Raymond-Kopa combiné à un nul ou une défaite de l'OM, soit un nul face au SCO et une défaite de leurs rivaux à l'Orange Vélodrome contre la bande d'Antoine Kombouaré. Si tel n'est pas le cas, il faudra peut-être attendre samedi soir et la réception de Lens au Parc des Princes (21h).

Pochettino va « lancer quelques jeunes joueurs »

En tout cas, ce dénouement, qui tend les bras aux joueurs de Mauricio Pochettino, pourrait donc intervenir dans les prochains jours. Justement interrogé sur la fin de saison de son équipe, l'Argentin a donné quelques pistes à ce sujet dimanche soir, au micro de Prime Video. « Est-ce qu’on a mérité la victoire ? Je crois que oui. L’important c’était de prendre les trois points. Après l’intensité, on est en fin de saison… Le plus important c’était les trois points. (...) Le championnat n'est pas fait, même si 15 points d'avance c'est bien. Ça va être difficile, mais aussi ça sera aussi l'opportunité de lancer quelques jeunes joueurs pour le futur du club. Garder et trouver la motivation, c'est ce qui sera important », a notamment confié l'entraîneur du PSG, qui pourrait mettre à profit les dernières journées pour donner du temps de jeu à des "titis" parisiens prometteurs, dont le centre de formation regorge.