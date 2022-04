L1 (J32) : Tout savoir sur Saint-Etienne - Brest

Saint-Etienne s'est totalement écroulé vendredi dernier sur le pelouse de Lorient (6-2), après avoir mené 2-0 contre un concurrent direct au maintien. Une énorme gifle dont il faudra se relever face à Brest, qui reste sur deux matches sans défaite et dont le maintien n'est plus une question, ou presque.

Les stats à connaître (avec Opta)

St Etienne s’est incliné lors d’une seule de ses 13 réceptions de Brest en Ligue 1 (9 victoires, 3 nuls), mais c’était lors de la dernière en date (1-2 en avril 2021).



Brest a remporté ses 4 derniers matches de Ligue 1 contre Saint-Etienne (février 2020-décembre 2021), égalant sa meilleure série contre un même adversaire dans son histoire en L1 (4 aussi contre Bordeaux entre février 1990 et octobre 2010 et contre Rennes entre septembre 1985 et mai 1987).



St Etienne a encaissé 10 buts lors de ses 2 derniers matches de Ligue 1 (2-4 v Marseille, 2-6 v Lorient), une 1re depuis août-septembre 1958 (5 v Monaco puis Sedan). Les Verts ont perdu ces 2 matches malgré 2 buts marqués à chaque fois, une 1re depuis mai 2012 (2 également).



Brest est invaincu lors de ses 2 derniers matches de Ligue 1 (2-1 v Montpellier, 1-1 v Nantes), mais n’a réussi qu’une seule fois à faire mieux cette saison, entre octobre et décembre dernier (8).



Denis Bouanga a marqué lors de chacun de ses 2 derniers matches de Ligue 1, mais n’a jamais fait la passe de 3 dans l’élite. St Etienne a néanmoins perdu 5 des 7 matches au cours desquels il a marqué cette saison en L1, soit 71%, pourcentage le plus élevé parmi les joueurs ayant marqué lors de plus de 2 rencontres de Ligue 1 cette saison.