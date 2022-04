L1 (J32) : Tout savoir sur Nice - Lorient

Nice ne trouve plus la formule en Ligue 1, où il reste sur quatre matches sans victoire dont deux défaites. Lorient, de son côté, a pris une bonne dose de confiance en écrasant Saint-Etienne dans un match décisif pour le maintien (6-2). Les Aiglons visent l'Europe, les Merlus leur survie. Il y aura beaucoup d'enjeu à l'Allianz Riviera.

Les stats à connaître (avec Opta)

Nice n’a perdu qu’un seul de ses 9 derniers matches de Ligue 1 contre Lorient (4 victoires, 4 nuls), mais c’était le dernier en date (0-1 en septembre 2021).

Nice reste sur 4 matches de Ligue 1 sans victoire (2 nuls, 2 défaites), sa plus longue série depuis décembre 2020-janvier 2021 (5).



Lorient affiche 31 points après 31 matches de Ligue 1 cette saison, il n’a fait moins bien à ce stade qu’à 2 reprises, en 2001/02 (29) et 2016/17 (28) où il a terminé 18e et relégué en fin d’exercice.



Lorient a remporté 2 de ses 3 derniers matches à l’extérieur en Ligue 1 (1 défaite), après n’avoir gagné aucun des 28 précédents (12 nuls, 16 défaites). Les Merlus restent néanmoins sur une défaite 1-5 au Parc des Princes lors de leur dernier match loin du Moustoir, le 3 avril dernier.



Nice et Lorient sont les 2 seules équipes à ne pas avoir bénéficié du moindre but contre son camp de l’adversaire cette saison en Ligue 1.