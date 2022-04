L1 (J32) : Tout savoir sur Montpellier - Reims

Montpellier a encore calé lors de la dernière journée, avec désormais deux défaites de suite en Ligue 1. Le MHSC peut presque oublier l'Europe alors que Reims, qui reste également sur deux défaites, est encore serein dans la course au maintien. Cinq points séparent les deux équipes au classement.

Les stats à connaître (avec Opta)

Montpellier n’a remporté aucun de ses 5 derniers matches contre Reims en Ligue 1 (2 nuls, 3 défaites), après s’être imposé lors des 4 affrontements précédents.



2 des 4 fois où Reims a marqué 4 buts ou plus lors d’un match à l’extérieur en Ligue 1 au 21e siècle, c’était contre Montpellier, pour 2 victoires rémoises (4-0 en octobre 2020 et 4-2 en février 2019).



Montpellier a perdu 4 de ses 6 derniers matches de Ligue 1 à domicile (1 victoire, 1 nul), c’est autant que lors de ses 18 précédents (9 victoires, 5 nuls).



Reims a gagné 2 de ses 3 derniers déplacements en Ligue 1 (1 défaite), autant que lors de ses 16 précédents (8 nuls, 6 défaites).



Une seule équipe a réussi à terminer un match avec 100% de tacles réussis en Ligue 1 cette saison, il s’agit de Montpellier, qui l’a fait à 2 reprises : lors de ses 2 derniers matches, le 3 avril contre Brest et le 10 contre Marseille (13/13 à chaque fois). Seul Metz 63.1% a un meilleur pourcentage de tacles réussis que Montpellier (61.5%) en L1 cette saison.