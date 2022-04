L1 (J32) : Tout savoir sur Lyon - Bordeaux

Lyon va très mal. Largué en championnat, piteusement éliminé contre West Ham en quart de finale de Ligue Europa, le club rhodanien aborde ce "sprint final" avec l'espoir d'aller chercher une qualification en Coupe d'Europe. Cela s'annonce compromis mais le club rhodanien n'aura en tout cas pas le droit à l'erreur face à Bordeaux, qui joue sa survie dans l'élite.

Les stats à connaître (avec Opta)

Lyon a joué 113 fois contre Bordeaux dans son histoire en Ligue 1 (39 victoires, 36 nuls, 38 défaites), plus que contre toute autre équipe. Il n’y a que 2 équipes que Bordeaux a plus souvent affronté que Lyon dans l’élite : St Etienne (119) et Marseille (118).



Lyon affiche 46 points après 31 matches de Ligue 1 cette saison, son total le plus faible à ce stade de la saison depuis 1996/97. L'OL avait terminé cet exercice à la 8e place et a toujours achevé le championnat en meilleure position depuis.



Bordeaux affiche 26 points après 31 matches de Ligue 1 2021/22. Parmi les 24 équipes totalisant autant de points à ce stade (en comptant 3 points pour une victoire), seul Toulouse en 2015/16 s’est maintenu (17e ). Les Girondins avaient terminé dernier la seule fois où ils ont affiché un total inférieur ou égal à 26, en 1959/60 (21 points, 20e en fin d’exercice).



Lyon a marqué lors de 24 de ses 25 derniers matches à domicile en Ligue 1 (48 buts), n’échouant que face à Lille le 27 février dernier (0-1).



Bordeaux n’a gardé sa cage inviolée qu’une seule fois lors de ses 24 derniers déplacements en Ligue 1 (63 buts encaissés), mais c’était lors du dernier, à Lille (0-0).