L1 (J32) : Saint-Etienne sort de la zone rouge

A la peine défensivement après avoir encaissé dix buts (dont six face à Lorient le week-end dernier) en deux matchs, Saint-Etienne avait besoin de se rassurer dans ce secteur de jeu. Tout a pourtant mal commencé pour les Verts qui ont concédé l’ouverture du score après seulement huit minutes de jeu. Suite à une déviation de Mounié, Honorat a pris le meilleur sur la défense adverse avant de tromper Bernardoni d’un tir à ras de terre. Ce but précoce n’a pas entamé le moral des hommes de Pascal Dupraz qui ont su réagir rapidement. Bien servi par Bouanga sur corner, Camara a d’abord égalisé d’une tête puissante au second poteau (14ème). Le milieu stéphanois s’est ensuite offert un doublé, à nouveau à la suite d’un corner, en surgissant devant Brassier après une déviation de Boudebouz (38ème). Pas forcément très spectaculaire cette première période aura néanmoins vu ses trois tirs cadrés se transformer à chaque fois en but.

Bernardoni décisif

Après une entame de seconde période sans relief, les occasions se sont faites plus nombreuses au fil du temps. Bien servi par Cardona dans la profondeur, Honorat a manqué le cadre de peu (65ème). C’est ensuite Nordin qui a eu l’opportunité de faire le break pour les siens mais sa reprise a été sortie du pied par Bizot (69ème). Le gardien brestois a de nouveau maintenu son équipe dans le match en se montrant décisif, cette fois devant Boudebouz (70ème). Les hommes de Michel der Zakarian vont ensuite avoir deux opportunités pour égaliser en fin de match. Dans une position idéale, Mounié n’a d’abord pas su mettre assez de puissance dans son coup de tête pour inquiéter Bernardoni (76ème). Le gardien des Verts a ensuite sorti le grand jeu pour repousser une tête de Hérelle au bout du temps additionnel (90ème+5). Un arrêt tout sauf anodin puisqu’il permet à Saint-Etienne de sortir pour l’instant de la zone rouge en attendant le match entre Metz et Clermont ce dimanche.