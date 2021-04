L1 (J32) : Rennes se rapproche de l'Europe et enfonce Nantes

Un derby, un vrai

La mauvaise série nantaise continue

Une inspiration de Martin Terrier a suffi : Rennes reste accroché au premier tiers du championnat en s’imposant sur la plus petite des marges (1-0) dans le derby breton face à Nantes. Les Canaris, eux, vont passer une nouvelle semaine à la 19ème place.Antoine Kombouaré avait renoué avec sa défense à cinq et ça n’a pas loupé : refusant quasiment le jeu, incapable de gicler en contre sur la pelouse détrempée du Roazhon Park, les jaune et vert ont vraiment fait pâle figure lors du premier acte, même si Ludovic Blas a été l’auteur de la seule frappe cadrée des 45 premières minutes (27ème)., profitant d’un ballon qui traînait à la lisière de la surface pour enrouler un bonbon au fond des filets d’Alban Lafont (52ème).Il suffisait visiblement de cela pour mettre au tapis l’avant-dernier de l’élite, au vu de l’incapacité des Canaris à sonner la révolte lors des 40 minutes suivantes, même si Randal Kolo Muani a fait passer un frisson dans le temps additionnel, à défaut de faire le bon choix.. Plus victorieux en Ille-et-Vilaine depuis 2013, le FCN n’a jamais semblé en mesure de stopper la malédiction.