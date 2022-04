L1 (J32) : Nice renoue avec la victoire contre Lorient

Sa dernière victoire remontait à début mars et ce petit exploit face au PSG (1-0). Ce dimanche, la troupe de Christophe Galtier a eu du mal à se montrer souvent dangereuse mais elle a au moins su décrocher la victoire. Après un premier acte bien terne, c'est le buteur maison Andy Delort qui a ouvert la marque, sur penalty, peu après le retour des vestiaires (1-0, 54e sp).

On pensait alors que Lorient, totalement inoffensif depuis l'entame du match, n'allait pas s'en relever. C'était sans compter l'exploit individuel d'Armand Lauriente, dribbleur dans la surface et buteur en angle fermé (1-1, 61e). Une réaction durable des Merlus ? Pas vraiment. Nice a rapidement repris le contrôle du ballon pour aller chercher les trois points.



Un succès acquis au finish, grâce (entre autres) à l'entrant Kasper Dolberg. C'est sur un amour de centre du Danois que Delort a doublé la mise en toute fin de match, d'une belle tête (2-1, 88e). Au classement, Nice recolle ainsi à deux petits points de Rennes, troisième, dans la lutte pour la Ligue des champions. A l'inverse, cette défaite est fort préjudiciable pour le FCL, qui pourrait ne plus compter qu'un point d'avance sur le 18e, si Clermont l'emporte à Metz ce dimanche.