L1 (J32) : Nantes et Angers dos à dos

Angers repart de Loire-Atlantique avec un point (1-1), et Anthony Mandrea n’y est pas étranger : ce dimanche après-midi à la Beaujoire, le portier du SCO a multiplié les parades pour empêcher le FC Nantes (auteur de 24 frappes dont 7 cadrées) de prendre en main la rencontre, même si Kalifa Coulibaly a fini par répondre à Sofiane Boufal au tableau d’affichage. Pour Angers comme pour Nantes, il s’agit d’un deuxième match nul 1-1 consécutif.

Le bonbon de Boufal

Dominé dans le premier quart d’heure, Angers a sorti la tête de l’eau grâce au talent de ses attaquants, quand Azzedine Ounahi a glissé un caviar à Boufal qui, tout en maîtrise, a pris son temps pour piquer le cuir au-dessus d’Alban Lafont (18eme). La réaction des Canaris ne s’est pas fait attendre, mais Mandréa a décidé de ne rien laisser passer malgré des occasions pour Ludovic Blas (26eme et 45eme+1), Nicolas Pallois et Randal Kolo Muani (34eme) ou encore Andrei Girotto (45eme).

Une domination nantaise stérile