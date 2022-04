L1 (J32) : Le derby du Nord pour Lens

📊 Tous les chiffres de la belle victoire lensoise dans ce #LOSCRCL 👉 https://t.co/xQQzHXmEbr pic.twitter.com/PQD4JNZYoa — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) April 16, 2022

Ce derby du Nord opposant Lille au RC Lens promettait beaucoup. Invaincu depuis huit journées, le Losc arrivait confiant dans cette rencontre, ayant remporté ses six dernières réceptions de Lens en Ligue 1. Mais les stats ne se sont pas vérifiées sur le pré ce soir, loin s'en faut. Après 30 secondes de jeu, le Lensois Przemyslaw Frankowski dégainait la première frappe du match, du droit à vingt mètres dans l'axe. Le même Frankowski ouvrait ensuite le score dès la 4e minute en demi-volée du droit suite au tout premier corner du match. C'est à la 3e minute du match que les Artésiens allaient breaker. Suite à une touche, Pereira Da Costa tentait un centre rasant.Mais le Losc allait finir par rétorquer en toute fin de premier acte par l'entremise de Xeka. Ce dernier capitalisait sur le marquage laxiste de Gradit pour réduire l'écart d'une tête croisée à bout portant suite à un centre de Zhegrova sur la dernière action du premier acte. 1-2, le score au repos. Lille poussait pour égaliser en seconde période et Zhegrova défiait Medina dans la surface de Lens. Sa frappe du gauche touchait la base du montant opposé. En face, Medina montait haut dans la surface de Lille pour couper de la tête le coup franc de Jonathan Clauss, mais sa tentative passait juste au-dessus de la barre des Dogues. Plus rien n'allait être marqué dans cette rencontre néanmoins.