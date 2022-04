L1 (J31) : Tout savoir sur Strasbourg - Lyon

Installé dans le top 4, Strasbourg ne compte plus abandonner ses ambitions européennes sur cette fin de saison. Le Racing accueille l'OL, qui n'a de son côté plus le droit à l'erreur s'il veut maintenir un infime espoir de finir européen. Six points séparent les deux équipes alors que les Gones sont 9es du classement. L'un des moments importants de cette fin de saison.

Les stats à connaître (avec Opta)

Strasbourg n’a gagné qu’une seule de ses 21 dernières confrontations avec Lyon en Ligue 1 (2 nuls, 18 défaites), c’était le 12 mai 2018 (3-2 à domicile). Le RCSA n’a plus gardé sa cage inviolée contre cet adversaire dans l’élite depuis le 25 septembre 1999 (0-0 à l’extérieur).



Strasbourg a perdu 6 matches contre Lyon en Ligue 1 depuis sa remontée dans l’élite en 2017/18, plus que contre tout autre adversaire sur la période.



Strasbourg est l’équipe qui affiche le plus de points (25), le moins de défaites (1) et le plus de clean sheets (8) en Ligue 1 en 2022.



Contre Angers le week-end dernier (3-2), Lyon a remporté un match de Ligue 1 malgré au moins 2 buts encaissés pour la 1ère fois dans l’élite depuis mai 2021 (5-2 à Nîmes). L’OL a encaissé 39 buts après 30 matches de L1 2021/22, son plus haut total à ce stade d’une saison dans l’élite depuis 1996/97 (44).



Strasbourg reste sur 4 clean sheets à domicile en Ligue 1 (3 victoires, 1 nul), co-plus longue série en cours avec Lille, mais n’a plus fait la passe de 5 dans l’élite depuis octobre-décembre 1993 (5).



Aucune équipe n’a fait jouer plus de joueurs brésiliens en Ligue 1 au 21e siècle que Lyon (21, à égalité avec Paris). Sur la période, la seule équipe à avoir aligné plus de joueurs d’une même nationalité (hors française) est Metz et ses 23 Sénégalais.