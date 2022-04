L1 (J31) : Tout savoir sur Marseille - Montpellier

Marseille va très bien, puisqu'il sort d'une victoire contre le PAOK (2-1) en Ligue Europa Conférence, en plus d'être sur une série de trois victoires de rang en Ligue 1. L'OM est donc armé pour défendre sa place de dauphin du PSG et affronte un Montpellier qui a dit adieu à la course à l'Europe. Quinze points séparent les deux équipes au classement.

Les stats à connaître (avec Opta)

Marseille n’a perdu aucune de ses 5 dernières confrontations avec Montpellier en Ligue 1 (3 victoires, 2 nuls), marquant au moins 3 buts lors de chacune des 3 plus récentes.



Montpellier n’a obtenu que 10 points en Ligue 1 en 2022 et se classe 17e du championnat sur la période, devant Angers, Metz et Bordeaux. Le MHSC a encaissé 18 buts cette année, seuls les Girondins (27) et Clermont (22) font plus.



Seul Paris (7) a remporté plus de rencontres de Ligue 1 cette saison après avoir concédé l’ouverture du score que Marseille (4). L’OM a d’ailleurs gagné 2 des 4 derniers matches où il a encaissé le 1er but dans l’élite (5-2 v Angers le 4 février, 4-2 v St Etienne le 3 avril).



Il y a en moyenne 2.3 passes avant un but dans le jeu de Montpellier en Ligue 1 cette saison, seul Lorient affiche un plus faible ratio en 2021/22 (2.2).



Le milieu de Marseille Dimitri Payet est le joueur qui a initié le plus de séquences aboutissant à un tir en Ligue 1 cette saison (28, mais seulement 2 converties en but).