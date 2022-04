L1 (J31) : Tout savoir sur Lorient - Saint-Etienne

Lorient est de nouveau en difficulté avec un nul et une défaite sur ses deux derniers matches. De son côté, Saint-Etienne a lourdement chuté contre Marseille le week-end dernier (4-2) et n'a gagné aucune de ses trois dernières rencontres. Un point sépare ces deux équipes, respectivement 16e et 18e au classement, et cette opposition sera cruciale dans la course au maintien.

Les stats à connaître (avec Opta)



Lorient reste sur 2 matches sans défaite contre St Etienne en Ligue 1 (1 victoire, 1 nul) mais n’a plus fait la passe de 3 contre cet adversaire dans l’élite depuis octobre 2008-septembre 2011 (7).



St Etienne est l’équipe que Lorient a le plus souvent battu à domicile en Ligue 1 (7/12 – 3 nuls, 2 défaites). Les Lorientais restent d’ailleurs sur 2 victoires sur leurs terres dans l’élite face aux Stéphanois.



Lorient (21.9% - 25/114) et St Etienne (26.3% - 31/118) sont les 2 équipes qui convertissent le moins leurs tirs cadrés en buts en Ligue 1 cette saison.



Le milieu de Lorient Armand Laurienté est le joueur qui affiche le plus de tirs et de ballons touchés dans la surface adverse en Ligue 1 en 2022 sans être parvenu à marquer (29 tirs, 29 ballons, 0 but).



Denis Bouanga est impliqué sur 5 des 7 derniers buts de St Etienne en Ligue 1 (3 buts, 2 passes décisives). L’international gabonais est impliqué sur un but toutes les 127 minutes dans l’élite sur la phase retour, contre un toutes les 368 minutes sur la 1ère partie de saison.