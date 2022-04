L1 (J31) : Tout savoir sur Lens - Nice

Lens continue de se montrer irrégulier : défaite, nul, victoire, défaite sur les quatre dernières journées. Les Sang et Or commencent à lâcher la course pour l'Europe alors que Nice est en plein dedans, avec le podium à portée de fusil. Les Aiglons ne sont qu'à deux points de la 2e place occupée par Rennes.

Les stats à connaître (avec Opta)

Lens a perdu ses 4 dernières confrontations avec Nice en Ligue 1 et n’a jamais connu plus longue série de défaites contre les Aiglons dans l’élite. Il s’agit de sa plus longue série de revers en cours contre un adversaire actuellement en L1.



Nice n’a remporté aucun de ses 3 derniers matches de Ligue 1 (2 nuls, 1 défaite), sa co-plus mauvaise série de la saison avec novembre-décembre dernier (3 également). Les Aiglons n’ont plus connu plus longue série sans victoire dans l’élite depuis décembre 2020-janvier 2021 (5).



Lens est l’équipe qui tente le plus de tirs depuis l’extérieur de la surface en Ligue 1 cette saison (162), Nice celle qui en affiche le moins (102). Les Aiglons ont cependant marqué 6 buts de la sorte dans l’élite en 2021/22, contre 5 pour les Sang et Or.



Nice marque 68% de ses buts en 2nde période en Ligue 1 cette saison (27/40), le plus fort ratio.



Le joueur de Nice Amine Gouiri n’a pas été impliqué dans le moindre but lors de ses 8 derniers matches de Ligue 1, sa pire série dans l’élite depuis ses 8 premières rencontres dans le championnat. Il reste malgré tout le meilleur buteur de l’OGCN en Ligue 1 2021/22 (10 réalisations).