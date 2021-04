L1 (J31) : Marseille assure contre Dijon et se replace

⏱ 90+2 | #OMDFCO 2️⃣-0️⃣

L’OM efficace sur coups de pied arrêtés

L’Olympique de Marseille réalise le bon coup du week-end dans la course à l’Europe.Une victoire qui permet aux Olympiens de revenir à un point de Lens, 5eme.Si, au niveau du classement, cette victoire reste précieuse pour Florian Thauvin et ses coéquipiers, le niveau de jeu a été très limité. Face à la pire attaque de Ligue 1, on pouvait s’attendre à davantage d’occasions de la part des hommes de Jorge Sampaoli, mais l’OM n’a cadré qu’un seul tir en première période.Après la pause, Marseille a tenté de se mettre à l’abri en prenant enfin quelques risques mais Arkadiusz Milik (51eme) et Payet (61eme) se sont heurté à Saturnin Allagbé, solide dans les cages dijonnaises ce dimanche. Mais Dijon n’en a pas profité pour aller chercher l’égalisation malgré les carences offensives des Olympiens, qui ont beaucoup reculé après la pause.Et les hommes de David Linarès ont été puni. Sur un coup-franc, frappé sur le coté gauche par Payet, Alvaro Gonzalez a dévié le ballon de la tête, bien aidé par Bruno Ecuele Manga pour faire le break (2-0, 80eme) et permettre à l’Olympique de Marseille d’assurer cette importante victoire., avant un déplacement périlleux sur la pelouse de Montpellier lors de la prochaine journée. En revanche, Dijon encaisse sa 20eme défaite de la saison et a fait un pas de plus vers la Ligue 2.