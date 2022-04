L1 (J31) : Lorient en passe six aux Verts !

Lorsqu'il a posé ses valises dans le Forez pour appliquer sa méthode, Pascal Dupraz savait très bien que sa mission maintien se fractionnait en deux parties. La première, urgente, consistait à faire une série pour redresser la situation. Validée. La seconde, plus sournoise, sera de trouver les ressorts lorsque le soufflé retombe. C'est précisément ce que les Verts sont en train de vivre. Après s'être éloigné de la zone rouge, Saint-Etienne vient de subir deux défaites en encaissant neuf buts. Ce vendredi, tout a été préoccupant : la manière, le scénario, et surtout l'adversaire. Lorient, concurrent direct dans cette lutte pour le maintien, s'est montré héroïque pour signer une large victoire sur ses terres.

Saint-Etienne frappe d'entrée

On le répète, tout avait pourtant si bien commencé pour Saint-Etienne. Les hommes de Dupraz avaient frappé d'entrée de jeu sur un coup de casque opportuniste de Bouanga pour ouvrir le score (0-1, 4e). Déjà impliqué sur le premier but, Boudebouz a joué les passeurs sur le second en servant Nordin, qui faisait le break (0-2, 22e). Il était alors difficile d'imaginer autre chose qu'une soirée tranquille pour les Verts. Touchés mais pas coulés, les Merlus en ont décidé autrement. La fin de première période a tout changé, avec deux buts inscrits coup sur coup par Moffi sur penalty (1-2, 42e), puis Koné dans les arrêts de jeu (2-2, 45e+1).

Lorient s'est révolté

Complètement relancée, la formation bretonne a passé la vitesse supérieure au retour des vestiaires. Au point de faire complètement disjoncter une équipe stéphanoise qui avait éteint la lumière depuis longtemps. Sur un nouveau temps fort, les Merlus ont pris l'avantage sur une frappe victorieuse de Le Fée (3-2, 61e), avant de prendre le large grâce à l'intenable Koné (4-2, 65e). Déchaînés, les Lorientais ont encore salé l'addition en fin de match avec deux nouveaux buts inscrits par Moffi (5-2, 86e), puis Boisgard (6-2, 89e). Entre-temps, l'expulsion de Neyou dans les rangs stéphanois avait déjà éteint le suspense. Le score n'a plus évolué. Fort de ce succès éclatant, Lorient prend ses distances avec son adversaire du jour.