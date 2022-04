L1 (J31) : Brest et Nantes se neutralisent

Kolo Muani dans tous les coups



Le bon coaching de Der Zakarian

Un match nul très équilibré (1-1) et une interruption d’un quart d’heure en seconde période : c’est ce qu’on retiendra de cette opposition entre le Stade brestois et le FC Nantes, ce dimanche après-midi à Francis-Le Blé.en se rapprochant du maintien.Le FCN a très bien démarré et a scoré dans les dix premières minutes sur une action orchestrée par les talents de son centre de formation : Quentin Merlin a pris son couloir pour faire parler sa qualité de centre,À la demi-heure de jeu, Pedro Chirivella aurait pu faire le break à la suite d’un corner (32eme) mais Marco Bizot en a décidé autrement. La deuxième période a été décousue, et pour cause : à peine cinq minutes après la reprise,, les 22 acteurs retournant au vestiaire.Après ça, Bizot a de nouveau sauvé les siens devant Andrei Girotto (58eme) et les locaux ont eu un gros temps fort à l’heure de jeu : Lilian Brassier a trouvé Lafont (67eme) etMounié a bien failli retourner la situation sur l’action suivante (69eme) et les jambes de Kolo Muani ont fait mal aux hommes de Michel Der Zakarian pendant 90 minutes (Chirivella a bien failli en profiter à la 85eme), mais le nul est à l’arrivée logique (12 tirs partout dont la moitié cadrés, une possession équitable).