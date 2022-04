L1 (J30) : Tout savoir sur Strasbourg - Lens

Strasbourg continue de cumuler les matches nuls mais ne perd pas en Ligue 1, ce qui lui permet d'entretenir le rêve d'être européen en fin de saison. Lens, de son côté, a perdu du terrain dans cette optique ces dernières semaines, même si les Sang et Or restent sur une victoire lors de la dernière journée. Quatre points séparent les deux équipes au classement.

Les stats à connaître (avec Opta)

Strasbourg a remporté 3 de ses 5 derniers matches de Ligue 1 face à Lens (1 nul, 1 défaite), soit autant de succès que lors des 15 précédents (5 nuls, 7 revers).



Lens affiche 44 points après 29 matches de Ligue 1 2021/22.



Lens a remporté 2 de ses 4 derniers déplacements en Ligue 1 (1 nul, 1 défaite) après avoir perdu 5 des 6 précédents (1 nul).



Strasbourg affiche 287 récupérations hautes en Ligue 1 2021/22, plus que toute autre équipe. Seul Rennes (7) a plus marqué que le Racing sur des actions de la sorte (5), Lens étant également à 5 buts à la suite d’une récupération haute.



Les 7 derniers buts de Strasbourg en Ligue 1 ont été marqués par 7 joueurs différents : Waris, Liénard, Gameiro, Diallo, Perrin, Bellegarde, Djiku.