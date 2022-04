L1 (J30) : Tout savoir sur Saint-Etienne - Marseille

C'est l'un des classiques du championnat de France. Saint-Etienne, qui lutte pour son maintien, reçoit Marseille, qui file droit vers une qualification directe pour la prochaine Ligue des champions. Les Verts restent sur deux nuls consécutifs et trois matches sans défaite alors que l'OM a remporté ses deux dernières rencontres.

Les stats à connaître (avec Opta)

Il n’y a que Bordeaux (119 fois) que St Etienne a plus affronté en Ligue 1 que Marseille (113). Les Stéphanois affichent exactement 50 défaites contre l’OM dans l’élite (en 113 rencontres), plus que face à tout autre adversaire.



St Etienne a remporté 2 de ses 3 dernières réceptions de Marseille en Ligue 1 (1 défaite), autant de victoires que lors des 12 précédentes (7 nuls, 3 revers).



Marseille a remporté ses 2 derniers matches de Ligue 1 (4-1 à Brest, 2-1 v Nice) mais n’a enchainé 3 succès de rang qu’une seule fois cette saison, en aout-septembre dernier lors des 4e , 5e et 6e journées.



Marseille a récolté 30 points en 14 matches à l’extérieur en Ligue 1 cette saison, plus que toute autre équipe et le meilleur total de son histoire après 14 déplacements en comptant 3 points pour une victoire.



St Etienne est la seule équipe de Ligue 1 à ne pas avoir marqué le moindre but en Ligue 1 cette saison sur une attaque construite (séquence de 10+ passes dans le jeu).