L1 (J30) : Tout savoir sur PSG - Lorient

Paris alterne entre victoires et défaites dans une fin de saison qui s'annonce longue sans Ligue des champions ni Coupe de France. Au Parc des Princes, le club francilien reste toutefois sérieux. En face, Lorient n'a plus perdu depuis deux rencontres et un (ou plusieurs) point(s) ne serai(en)t pas de trop dans la course au maintien. Les Merlus n'ont en effet qu'une longueur d'avance sur la place de barragiste.

Les stats à connaître (avec Opta)

Paris n’a remporté aucun de ses 2 derniers matches de Ligue 1 face à Lorient (les 2 à l’extérieur – 1 nul, 1 défaite), après s’être imposé lors de chacun des 10 précédents.



Paris a perdu 3 de ses 5 derniers matches de Ligue 1 (2 victoires), autant que lors de ses 36 précédents (27 victoires, 6 nuls). Paris a encaissé 3+ buts à 2 reprises lors de ces 5 matches, autant que lors de ses 63 précédents.



Lorient a remporté 3 de ses 7 derniers matches de Ligue 1 (2 nuls, 2 défaites), après n’avoir remporté aucun de ses 15 précédents (5 nuls, 10 défaites). Les Merlus ne sont qu’à 1 point de leur adversaire du jour parisien depuis la 23e journée (12 points pour Paris, 11 pour Lorient).



Paris a remporté 13 de ses 14 matches à domicile en Ligue 1 cette saison (1 nul), total le plus élevé dans les 5 grands championnats européens.



Lorient a remporté chacun de ses 2 derniers matches à l’extérieur en Ligue 1, après être resté sans victoire lors des 28 précédents, mais n’a plus fait mieux depuis son record en la matière en novembre-décembre 2013 (3).