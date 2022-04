L1 (J30) : Tout savoir sur Nice - Rennes

Match crucial dans la course au podium. Nice, 4e avec 50 points, reçoit Rennes, 3e avec 52 points. Les Aiglons n'ont remporté qu'un seul de leurs trois derniers matches alors que les Bretons marchent sur l'eau ces dernières semaines. Derrière eux, Strasbourg est à l'affût alors que devant, Marseille ne demande qu'à s'échapper. L'un des tournants de cette saison dans la course à l'Europe.

Les stats à connaître (avec Opta)

Nice a remporté 41 matches de Ligue 1 contre Rennes (sur 97), et pourrait en cas de succès établir son record contre un même adversaire (actuellement 41 victoires aussi contre St Etienne).



Rennes a remporté chacun de ses 5 derniers matches de Ligue 1, sa plus longue série depuis décembre 2019 (5 également) et la plus longue série en cours.



Youcef Atal (Nice) a marqué lors de 8 matches différents en Ligue 1 et les a tous remporté. Il est le joueur actuel de Ligue 1 qui a marqué lors du plus grand nombre de rencontres tout en les ayant toutes gagnées.



3 des 8 joueurs impliqués dans plus de 15 buts en Ligue 1 cette saison évoluent à Rennes : Gaëtan Laborde (11 buts, 7 assists avec Rennes + 3 buts avec Montpellier), Martin Terrier (16 buts) et Benjamin Bourigeaud (6 buts, 10 assists).



S’il joue, Serhou Guirassy disputera son 100e match de Ligue 1 (8 avec Lille, 36 avec Amiens, 55 avec Rennes). Auteur d’un triplé lors de son dernier match contre Metz, il n’a marqué lors de 2 matches de L1 de suite qu’à 2 reprises jusqu’ici (en février 2020 avec Amiens et en mars-avril 2021 avec Rennes).