L1 (J30) : Tout savoir sur Montpellier - Brest

Montpellier va un peu mieux en Ligue 1, avec un nul puis une victoire sur ses deux derniers matches. Le. MHSC occupe le ventre mou du classement et serait bien inspiré de prolonger cette série positive. En face, Brest reste sur deux défaites consécutives et pointe à six longueurs du MHSC au classement.

Les stats à connaître (avec Opta)

Montpellier est invaincu lors de ses 15 derniers matches de Ligue 1 contre Brest (7 victoires, 8 nuls), soit la meilleure série de son histoire face à un même adversaire.



Brest a perdu ses 2 derniers matches de Ligue 1 (1-4 v Marseille, 0-1 v Angers), mais n’a connu 3 revers de rang en L1 qu’une seule fois cette saison, en septembre-octobre dernier contre Nantes, Metz puis Nice.



Montpellier n’a remporté qu’un seul de ses 5 derniers matches à domicile en Ligue 1 (1 nul, 3 défaites), contre Monaco le 23 janvier (3-2).



Brest a encaissé au moins un but lors de 14 de ses 15 déplacements en Ligue 1 cette saison, la seule exception étant intervenue contre Lens le 5 mars dernier (1-0).



L’attaquant de Montpellier Valère Germain avait été impliqué sur 2 buts lors du match aller (1 but, 1 passe décisive), avant d'enchaîner 10 matches sans être décisif. Il a interrompu sa série en délivrant une assist contre Bordeaux lors de la dernière journée, mais n'a plus été décisif lors de 2 matches de L1 de suite depuis septembre 2019 (v Monaco et Montpellier alors qu'il jouait à Marseille).