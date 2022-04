L1 (J30 ) : Tout savoir sur Lyon - Angers

Accroché à Reims le week-end dernier, Lyon a dit adieu (ou presque) à ses espoirs de podium. Le club rhodanien doit donc limiter la casse en accrochant une place dans le top 5. Cela commencera par laver l'affront du match aller contre Angers, qui s'était imposé 3-0. Le SCO qui vient de retrouver le chemin de la victoire après une inquiétante série de défaites.

Les stats à connaître (avec Opta)

Lyon a perdu son dernier match de Ligue 1 contre Angers (0-3 à l’aller en août), après être resté invaincu lors des 10 précédents (8 victoires, 2 nuls).



Lyon occupe actuellement la 10e place de Ligue 1 avec 42 points, son plus faible total après 29 matches de L1 depuis 1996/97 (40 points), saison achevée à la 8e place.



Angers a perdu 7 de ses 8 derniers matches de Ligue 1, mais a gagné le dernier en date contre Brest (1-0). Il faut remonter aux 2 premières journées de la saison pour voir le SCO enchaîner plusieurs victoires de rang dans l’élite, contre Strasbourg puis… Lyon.



Lyon a perdu ses 2 derniers matches à domicile en Ligue 1 (v Lille puis Rennes), mais n’a plus subi 3 revers de rang sur ses terres dans l’élite depuis août 1997 sous Bernard Lacombe.



Angers a marqué 47% de ses buts en Ligue 1 2021/22 sur coups de pied arrêtés (15/32 – 4 sur corner, 3 sur coup franc indirect, 8 sur penalty), ratio le plus élevé du championnat.