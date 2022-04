L1 (J30) : Tout savoir sur Lille - Bordeaux

Lille va bien en Ligue 1. Les Dogues ne perdent plus en championnat et ont même remporté trois de leur quatre dernières rencontres. Ce n'est évidemment pas la même mélodie du côté de Bordeaux, qui reste sur trois défaites de rang et qui doit en plus gérer des tensions autour de certains de ses joueurs et supporters. Derniers, les Girondins ont cinq points de retard sur la place de barragiste...

Les stats à connaître (avec Opta)

Lille a remporté ses 5 derniers matches de Ligue 1 contre Bordeaux, inscrivant au moins 3 buts à 3 reprises lors de cette série. Les Dogues avaient perdu 3 des 4 précédents (1 nul).



Bordeaux n’a gagné aucun de ses 13 derniers matches de Ligue 1 face au champion en titre (4 nuls, 9 défaites). C’est la pire série du genre de son histoire dans l’élite.



Lille a gardé sa cage inviolée lors de ses 6 derniers matches en Ligue 1, meilleure série en cours dans les 5 grands championnats européens et meilleure série lilloise depuis septembre-décembre 2013 (11).



Bordeaux a encaissé 70 buts après 29 matches de Ligue 1 cette saison, total le plus élevé dans le Top 5 européen avec Greuther Fürth et plus haut total pour une équipe à ce stade de la compétition depuis Avignon en 1975/76 (70 buts concédés, 20e et dernier au final).



Benjamin André a marqué lors de 2 de ses 3 derniers matches de Ligue 1 contre Bordeaux (2 buts au total), les Girondins étant sa proie favorite dans l’élite (3 réalisations). Le milieu de Lille n’a néanmoins plus trouvé la faille dans l’élite depuis le 22 décembre dernier contre… Bordeaux (3-2).