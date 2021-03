L1 (J30) : Montpellier renoue avec la victoire face à Bordeaux

Montpellier garde son cap européen: le MHSC a renversé Bordeaux (3-1) pour enchaîner un huitième match sans défaite en Ligue 1 et se maintenir dans la course à une qualification continentale, dimanche pour la 30e journée de Ligue 1. Menée à la suite d'un but de Hwang Ui-jo (28e) au stade de la Mosson, l'équipe de Michel Der Zakarian a retourné la situation grâce à un splendide coup franc direct de Junior Sambia (35e), une reprise puissante de Gaëtan Laborde (58e) et un déboulé de Stephy Mavididi (69e).

C'est une bonne opération pour le club héraultais (8e, 44 pts), qui revient à hauteur de Rennes (7e, 44 pts) et dans le sillage de Marseille (6e, 45 pts), qu'il recevra le 10 avril. Montpellier compte par ailleurs quatre points de retard sur Lens, détaché à la 5e place, qui est pour l'heure la dernière qualificative pour l'Europe. Après un début d'hiver désastreux, l'équipe de "Der Zak" confirme son renouveau en étirant son invincibilité à dix matches sans défaite toutes compétitions confondues, dont 4 victoires et 4 nuls en L1, et peut aborder le sprint final en forme ascendante.

Montpellier maître du jeu



Privé de son maître à jouer Hatem Ben Arfa (tendinite), Bordeaux est pour sa part retombé dans ses travers et reste englué dans la seconde moitié de classement (13e), à huit points désormais de Montpellier. En retrouvant une équipe au complet, l'équipe de "Der Zak" a restauré une certaine souveraineté à la Mosson où elle vient de prendre dix points sur douze possibles. Maître du jeu autour de ses milieux de terrain Téji Savanier et Florent Mollet, Montpellier a imprimé beaucoup de rythme. Mais le MHSC a été piégé par Hwang. L'international sud-coréen a profité d'une erreur du défenseur Daniel Congré pour ouvrir la marque et inscrire son 9e but de la saison d'un tir croisé (28e).

Montpellier a ensuite multiplié les occasions, frappé à deux reprises les montants par Mollet (22e) et Andy Delort (33e), avant d'égaliser par le latéral droit Sambia, d'un coup franc somptueux (35e). Toujours aussi dominateur après la pause (1-1), Montpellier a ajouté deux buts au bout de deux belles actions. L'ancien attaquant bordelais Laborde a marqué d'une demi-volée (58e) son 10e but de la saison à la suite d'une remise de son compère Andy Delort. Onze minutes plus tard (69e), l'attaquant anglais Mavididi a réussi un exploit personnel pour surprendre Costil et pour parachever une victoire presque à sens unique.