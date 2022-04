L1 (J30) : Monaco fait le boulot à Metz

Briser le sort à domicile pour Metz et enchainer enfin du côté de Monaco après sa victoire de gala face au PSG. C’est avec des objectifs bien distincts que les deux équipes ont abordé cette rencontre de la 30eme journée de Ligue 1 au stade Saint-Symphorien. A ce petit jeu, c’est l’ASM qui a eu le dernier mot, l’emportant 2-1 malgré quelques sueurs froides.



En première période, le spectacle n’a pas été au rendez-vous sur la pelouse de Grenats avant-derniers au classement. Metz a su garder une bonne assise défensive mais c’est dans le secteur offensif que les joueurs de Frédéric Antonetti ont peiné, comme souvent. Et ce, malgré un Didier Lamkel Zé très en vue. La recrue, alignée pour la première fois, est le seul Messin à avoir apporté le danger. Une première fois sur une frappe cadrée dans un angle fermé puis, toujours dans les dix premières minutes, avec une volée qui a terminé sa course dans les tribunes. Il n’y a rien eu d’autre à signaler offensivement pour les Lorrains.



Ben Yedder et Boadu ont guidé Monaco



Malgré le score nul et vierge à la mi-temps, c’est bien Monaco qui a fait le jeu. Une domination stérile pour le club princier, trop maladroit au moment de conclure. Les Monégasques sont revenus sur le pré avec des velléités bien affirmées et ont été récompensés après 33 secondes en deuxième période, avec une ouverture du score signée Wissam Ben Yedder. Le meilleur buteur du championnat, auteur de son 18eme but dans l’exercice, a profité d’une intervention approximative de Dylan Bronn et conclu d’une frappe croisée rentrée dans le but avec l’aide du poteau.



Dès lors, le FC Metz a passé la vitesse supérieure et fait chavirer tout un stade peu après l’heure de jeu sur une reprise acrobatique d’Ibrahim Amadou (63’) sur corner. Une réalisation sublime qui a fait naitre beaucoup d’espoirs du côté local mais encore fallait-il tenir le score. Tout juste rentré, Myron Boadu a donné un premier avertissement à ses adversaires à la 67eme minute, en voyant son but refusé par Jérôme Brisard après intervention du VAR. Juste avant l’entame du dernier quart d’heure, le Néerlandais ne s’est pas laissé prier et a donné l’avantage aux siens d’une tête plongeante (73’). Un but cette fois-ci bien valable, permettant aux Rouge et Blanc, d’établir leur première série de victoires sous Philippe Clément. Et par la même occasion de monter au sixième rang quand Metz reste 19eme.