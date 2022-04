L1 (J30) : L'OM tient la cadence à Saint-Etienne

Le grand écart au classement entre l’AS Saint-Etienne (18e) et l’Olympique de Marseille (2e), Pascal Dupraz avait tenté de l’amenuiser auprès de ses joueurs, certain qu’ils avaient les qualités pour rivaliser avec l’OM. Pas cette fois-ci. Si la première occasion nette de cette rencontre est à mettre à l’actif de Dimitri Payet – suite à une perte de balle d’Eliaquim Mangala sous la pression de Bamba Dieng, le capitaine marseillais a buté sur Paul Bernardoni (6e) – ce sont pourtant les Verts qui ont ouvert le score dans un Chaudron en ébullition. Après avoir gagné son duel avec Sean Kolasinac, Denis Bouanga file au but et décoche une frappe assez anodine. Pau Lopez se rate sur sa prise de balle et le ballon passe entre ses jambes pour terminer sa course au fond des filets (1-0, 10e).



Un coup dur pour l’OM qui ne va pas paniquer. Les coups de pied arrêtés se multiplient, mais les occasions nettes sont plutôt rares. Saint-Etienne tente d’exploiter à fond tous les contres qui se présentent, et Denis Bouanga pensait bien avoir doublé le score de la tête sur un centre de Sada Thioub, mais il est logiquement signalé hors-jeu (42e). Une première déception avant la désillusion… Juste avant la mi-temps, sur corner, Eliaquim Mangala est coupable d’une faute idiote sur Duje Caleta-Car dans la surface. Dimitri Payet profite de l’aubaine pour égaliser d’un penalty plein axe (1-1, 45e).



Au retour des vestiaires, Jorge Sampaoli décide de lancer Cengiz Ünder sur l’aile droite. Effet immédiat, l’OM se créé plusieurs occasions dès le premier quart d’heure. Dimitri Payet gâche une merveille de passe de Cengiz Ünder (51e), puis toujours sur un corner du Turc, Bamba Dieng trouve la barre transversale de la tête (58e). C’est finalement sur un deuxième cadeau des Verts que l’OM prend l’avantage. Suite à une frappe de Valentin Rongier, détournée par Paul Bernardoni, Timothée Kolodziejczak marque inexplicablement contre son camp... (1-2, 60e). L’OM va ensuite continuer de dérouler face à des Verts impuissants. Bamba Dieng obtient un penalty, sur une faute d’Arnaud Nordin, qu’il convertit lui-même (1-3, 68e). Puis, au terme d’une belle action collective et un caviar de Mattéo Guendouzi, Amine Harit corse l’addition (1-4, 73e).



Saint-Etienne réduira bien la marque sur une belle réalisation de Lucas Gourna-Douath (2-4, 87e), mais l’OM conservera les trois points d’une 10e victoire de la saison à l’extérieur. Un précieux succès, le troisième consécutif, qui permet aux hommes de Jorge Sampaoli de s’installer à la deuxième place avec trois longueurs d’avance sur le Stade Rennais (3e) et cinq sur Strasbourg (4e) et Nice (5e).