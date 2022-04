L1 (J30) : Lille muet contre Bordeaux

Kwateng laisse Bordeaux à dix



C'est fini, le LOSC partage les points avec des Girondins pourtant réduits à 10 avant la mi-temps



#LOSCFCGB 0-0 | ⏱SCORE FINAL pic.twitter.com/IK2Db91yaF

Bordeaux a enfin eu de la réussite

Bordeaux a tenu le choc. En infériorité numérique durant une heure, le club girondin, qui restait sur trois défaites consécutives, a stoppé l’hémorragie en grattant un point sur la pelouse de Lille (0-0), ce samedi, pour le compte de la 30eme journée de Ligue 1. Un score nul et vierge rassurant pour la lanterne rouge, qui pour la première fois de la saison, n’encaisse pas de but en championnat. Pour le LOSC, 6eme, c’est une grosse contre-performance dans la course pour le podium.On pensait assister à un match enlevé et ouvert après la double énorme occasion lilloise pour Burak Yilmaz et Amadou Onana (3eme). Un départ en trompe-l’œil puisque les Dogues restaient endormis durant une majeure partie de la première période. Trop peu créatif, le champion de France butait sur un bloc girondin bien en place. Malgré l’expulsion d’Enock Kwateng pour un second avertissement suite à une nouvelle faute sur Jonathan Bamba (35eme), le club nordiste balbutiait son football et peinait à accélérer le rythme dans un Stade Pierre Mauroy loin d’être emballé par le spectacle.Après la pause, le LOSC a tout fait pour faire sauter le verrou bordelais. Jonathan Bamba touchait le poteau d’une frappe croisée à ras de terre (51eme) tandis qu’Amadou Onana, par deux fois, et Tiago Djalo, se voyaient refuser des buts pour hors-jeu. Gaëtan Poussin, lui, sortait le grand jeu pour repousser les tentatives de Jonathan Bamba et Edon Zhegrova (70eme) puis une déviation involontaire d’Hatem Ben Arfa (79eme). Une solidité et une solidarité retrouvées qui permettaient à Bordeaux de garder sa cage inviolée pour la première fois de la saison en L1. De bon augure dans l’optique du maintien ?