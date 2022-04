L1 (J30) : La surprise brestoise à Montpellier !

Avant de se retrouver lors d'un traditionnel affrontement dominical de Ligue 1, Montpellier et Brest affichaient des dynamiques relativement similaires : sept points pris en deux mois, sur vingt-et-un possibles, et un ancrage dans le milieu de tableau bien marqué.



Cette position dans le ventre mou, loin de l'Europe mais également loin des dangers de la descente, s'est fait sentir lors d'une première période équilibrée et relativement dominée par le MHSC. La troupe de Vincent Dall'Oglio s'est procurée les trois meilleures occasions mais Savanier (6e), Mavididi (12e) et Germain (22e) n'ont pas réussi à cadrer. En face, seul Faussurier a su se montrer dangereux, buttant sur Omlin tout à fait vigilant (37e).



Satriano nettoie la lucarne



On a un temps pensé que la seconde période serait du même acabit mais le match s'est décanté lors des vingt dernières minutes. C'est d'abord Satriano qui a ouvert le score, après un enchaînement contrôle de la poitrine - frappe dans la lucarne parfait (0-1, 69e). Honorat lui a ensuite emboîté le pas en prenant toute la défense montpelliéraine de court pour marquer en angle fermé (0-2, 79e).



La réduction de l'écart de Savanier, sur penalty et en toute fin de match n'y a rien changé (1-2, 90e+4 sp), Brest a peut-être réalisé grâce à cette victoire un pas décisif pour le maintien. A huit journées de la fin, le club breton possède onze points d'avance sur Saint-Etienne, barragiste, trois petites longueurs derrière sa victime du soir.