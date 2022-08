L1 (J3) : Tout savoir sur Strasbourg - Reims

Une défaite et un nul : Strasbourg a démarré très timidement sa saison de Ligue 1. En face, Reims fait pire avec deux revers sur ses deux premiers matches. Les deux formations vont vite devoir réagir pour éviter de tomber dans le doute trop rapidement. On rappelle en effet que quatre équipes seront directement reléguées en fin de saison.

Les stats à connaître (avec Opta)

Strasbourg n’a remporté que 2 de ses 8 matches contre Reims en Ligue 1 depuis son retour dans l’élite en 2017/18 (3 nuls, 3 défaites), le 3 avril 2019 (4-0) et le 9 février 2020 (3-0).



Strasbourg n’a remporté aucun de ses 3 derniers matches de Ligue 1 (1 nul, 2 défaites), mais n’a jamais enchaîné 4 rencontres sans succès dans l’élite sous les ordres de Julien Stéphan.



Reims s’est incliné lors de son 1er déplacement en Ligue 1 cette saison (1-4 à Marseille), mais n’a plus débuté un exercice par 2 revers hors de ses bases dans l’élite depuis 2014/15 (battu par St Etienne et Lens).



Reims est l’équipe qui affiche la plus faible possession moyenne en Ligue 1 + Ligue 2 en 2022 parmi les équipes engagées dans l’une des 2 divisions depuis le début de l’année (41.6%).



Folarin Balogun est le 1er joueur à marquer lors de ses 2 premières rencontres avec Reims en Ligue 1 depuis Jacky Pérignon en juillet 1978 et pourrait être le 1er à le faire lors de ses 3 premières apparitions avec le club champenois dans l’élite depuis Jacques Vergnes en août 1975.