L1 (J3) : Tout savoir sur Saint-Étienne-Lille

Saint-Étienne à la recherche de la victoire, Lille qui désire oublier la claque subie contre Nice (0-4). Les enjeux du match de ce samedi soir dans le cadre de la troisième journée de Ligue 1 (21 heures) au stade Geoffroy-Guichard sont posés. Les Verts de Claude Puel ont concédé deux nuls lors des deux premières journées face à Lorient (1-1) puis Lens (2-2) et espèrent obtenir le succès devant leurs supporters.

Les stats à connaître :

Depuis la saison 2010-2011, le bilan général des confrontations entre Saint-Étienne et Lille penche largement en faveur des Dogues. Le LOSC s'est imposé à 11 reprises, pour 4 succès des Verts et 6 matchs nuls.



Lors de ses deux premiers matchs de Ligue 1 cette saison, le champion de France a encaissé 7 buts face à Metz (3-3) et Nice (0-4).



Si Saint-Étienne n'a pas encore connu la victoire en Ligue 1, ni contre Lorient (1-1), ni contre Lens (2-2), les joueurs dirigés par Claude Puel ont tenté jusqu'à 32 tirs en cumulé sur les deux matchs. De quoi se donner les moyens de connaître une évolution positive.



Suite au départ de Mike Maignan à l'AC Milan, Lille s'est renforcé avec l'arrivée d'Ivo Grbic, en provenance de l'Atlético de Madrid.



Wahbi Kha zri, l'attaquant des Verts, figure au troisième rang du classement des buteurs de Ligue 1 avec deux buts inscrits en deux matchs.