L1 (J3) : Tout savoir sur Rennes-Nantes

Vainqueur de Rosenborg jeudi en barrage aller de la Ligue Europa Conférence (2-0), Rennes n'a pas encore trouvé la bonne carburation en Ligue 1. En effet l'équipe entraînée par Bruno Genesio a concédé deux nuls lors des deux premières journées, face à Lens (1-1) et Brest (1-1). Opposé à Nantes ce dimanche pour le compte de la troisième journée, Rennes espère donc un premier succès. De son côté, l'équipe d'Antoine Kombouaré est invaincue après son nul à Monaco (1-1) et sa victoire contre Metz (2-0).

Les stats à connaître :

Avec 8 victoires depuis l'exercice 2010-2011, Rennes réussit bien face à Nantes en Ligue 1. Les Canaris se sont imposés à 2 reprises et il y a eu 6 matchs nuls entre les deux formations.



Nantes se situe à la sixième place du classement de Ligue 1 avec un total de 4 points au compteur. Rennes occupe la onzième position avec deux unités.



Comptabilisant un total de 206 ballons joués lors des deux premières journées, Nayef Aguerd est la plaque tournante du jeu rennais.



Sous le maillot de Nantes, Ludovic Blas a tenté 5 tirs depuis l'entame de cet exercice 2021-2022. Le chiffre le plus élevé dans l'effectif dirigé par Antoine Kombouaré.



Moses Simon, l'élément du FC Nantes, est le meilleur passeur de la Ligue 1 avec 3 passes décisives.