L1 (J3) : Tout savoir sur Nice-Marseille

Duel attendu ce dimanche soir sur la pelouse de l'Allianz Riviera dans le cadre de la troisième journée de Ligue 1. Nice reçoit l'OM (20h45). Restant sur un large succès sur la pelouse de Lille (0-4), le club azuréen avait débuté la saison par un nul contre Reims (0-0). Marseille, de son côté, s'est imposé à Montpellier (2-3) avant de faire match nul face à Bordeaux au stade Orange Vélodrome (2-2).

Les stats à connaître :

L'OM a remporté 4 de ses 5 dernières confrontations face à Nice en Ligue 1.



Toutefois, le 20 mars 2021, pour la plus récente confrontation des deux formations à Nice, c'est le club azuréen qui s'était largement imposé (3-0), infligeant du même coup la première défaite officielle à Jorge Sampaoli sur le banc.



Ancien joueur de l'OM entre 2013 et 2016, Mario Lemina (27 ans) est revenu en France cet été puisqu'il s'est engagé en faveur de Nice en provenance de Southampton. Avec 2 matchs au compteur cette saison, il devrait avoir à cœur de se montrer à son meilleur niveau.



Marseille a inscrit 5 buts depuis le début de la saison (pour 4 encaissés), quand Nice en a marqué 4 (pour 0 contre). Le spectacle pourrait être au rendez-vous.



Avec 21 ans et 94 jours de moyenne d'âge, l'OM possède l'effectif le plus jeune de Ligue 1 dans cet exercice 2021-2022 devant Rennes (22 ans et 71 jours) puis Nice (23 ans).